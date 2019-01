Sie fällt auf, wenn man Winterlingen kommend nach Harthausen hineinfährt. Direkt neben der Winterlinger Straße sitzt auf einer Garage eine lebensgroße Hexe in den Häsfarben der Harthauser Vetterzunft in Rot und Gelb. Der Schöpfer dieser wilden Narrengestalt ist Fred Blau, begeisterter Fasnachter Hästrager in der Vetterzunft. Seit einigen Jahren in der Fasnetszeit setzt er "aus Spaß an der Freude", wie er sich ausdrückt, diese Figur auf seine Garage. Fred Blau der in seiner Freizeit auch gerne mal mit dem Motorrad unterwegs ist, hat daher die Hexe auf zwei Besen und Teilen eines alten Bikes reitend zusammengebaut. Foto: Gauggel