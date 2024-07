Winterlingen-Harthausen: Vier Verletzte bei Schlägerei

1 Die Polizei hat in Harthausen zu tun bekommen. Foto: Carsten Rehder/dpa/Carsten Rehder

Polizei Albstadt ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.









Link kopiert



Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Albstadt gegen drei Männer im Alter von 21, 22 und 23 Jahren. Ersten Angaben zufolge meldete ein Zeuge am vergangenen Samstag gegen 22.30 Uhr eine größere Auseinandersetzung an der Sportanlage in der Jahnstraße. Dort hätten die drei Männer zunächst mehrere Teilnehmer einer Sportveranstaltung provoziert und anschließend auf diese eingeschlagen. Bei dieser Schlägerei wurden vier Personen verletzt; das Ausmaß der Verletzungen ist derzeit noch unklar. Zwei Verletzte wurden nach Angaben eines Polizeisprechers vor Ort behandelt und die anderen zwei mit Rettungswagen in Kliniken gebracht. Einen Tatverdächtigen traf die Polizei vor Ort an und brachte ihn ins Polizeirevier Albstadt – wo auch die anderen beiden vorstellig wurden. Alle drei wurden nach ihrer Vernehmung auf freien Fuß entlassen.