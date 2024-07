Winterlingen-Harthausen: “Ohne die Arbeit im Ortschaftsrat funktioniert eine Demokratie nicht“

1 Die von Bürgermeister Michael Maier (links) und Ortsvorsteher Emil Oswald (rechts) verabschiedeten und geehrten Ortschaftsräte (von links): Manuel Seßler, Christian Graf, Kathrin Packheiser und Alexander Kromer. Nicht auf dem Bild sind Marc Schober und Anton Blau, der wie Oswald erst in der kommenden Gemeinderatssitzung geehrt wird. Foto: Karl-Otto Gauggel

Vier Mitglieder des Ortschaftsrates in Harthausen sind verabschiedet und weitere geehrt worden.









In der letzten Sitzung des Ortschaftsrates in bisheriger Konstellation stand die Verabschiedung von vier Ortschaftsräten, die zur Kommunalwahl am 9. Juni nicht mehr angetreten waren, sowie weitere Ehrungen auf der Tagesordnung.