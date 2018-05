Winterlingen Harthausen: Betrunkene tritt nach Polizisten

Winterlingen-Harthausen - Eine betrunkene Frau hat am Mittwochabend in der Neufraer Straße in Harthausen einen Unfall verursacht und ist danach abgehauen. Ein Hinweis brachte die Polizei auf ihre Spur. Der Abend endete für die widerspenstige 58-Jährige in Polizeigewahrsam.