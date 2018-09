Winterlingen-Harthausen. Bernd Kohlhepp alias "Hämmerle" gastiert am Samstag, 20. Oktober, in der Festhalle in Harthausen. Dort zeigt er ab 20 Uhr sein Programm "Hämmerle Privat". Dabei erleben die Zuschauer hautnah, was es heißt, mit Hämmerle auf Du und Du zu sein. Karten für den vergnüglichen Abend gibt es im Vorverkauf bei der Winterlinger Bank, der Bäckerei Sauter und unter der Telefonnummer 0172/7697858.