Winterlingen Haare ab für den guten Zweck

Was wird aus den Haaren? Sie gehen, wie Marcus Agarico erklärte auf eine weite Reise – erst nach Köln zur Firma "Fancy Hair" und von dort noch weiter, nämlich nach Fernost, wo die Haare sortiert und anschließend zur Perücke geknüpft werden. In circa zwölf Wochen wird sie fertig sein – und dann, schätzt Ellen Krinke, 1400 Euro kosten. Keine Kleinigkeit – da die Krankenkasse nur eine Echthaarperücke pro Jahr zahlt und Leonie die schon hat, wird für ihren neuen Look neben Haar auch noch Geld gesammelt. Jeder kann mithelfen; Spendenkässchen stehen im Friseursalon Agarico, an der Rezeption der Acura Klinik Albstadt, an den Theken von FitnessWorld und Vincenzo Café Prosecco DAvena in Ebingen sowie am Dienstagabend von 18 bis 20 Uhr im Hallenbad in Ebingen – dann trainiert dort die DLRG.

Bleibt noch eine Frage: Was wurde aus den Köpfen der vier Spenderinnen? Denen hat Friseurmeister Marcus Agarico fesche Halblang- oder Kurzhaarfrisuren verpasst. Ungewohnt? Sicher – aber die Gewöhnung an den neuen Look ist nicht annähernd so hart wie die an "komische Blicke".