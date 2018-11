Winterlingen Glauben ist "enorm wichtig"

Ein weiteres Thema, das der Staatssekretär ansprach, war die Familie. Nach wie vor seien 80 Prozent der Hauhalte in Deutschland Familienhaushalte, die Familie müsse daher noch stärker in den Mittelpunkt gerückt und unterstützt werden. Vor allem junge Familien müssten so gefördert werden, dass es ihnen möglich sei, Eigentum zu erlangen. "Die Familie ist der Kern unserer Gesellschaft", resümierte Bareiß.

Harsche Kritik in Richtung AfD

Kritisch sieht er die Abtreibungsquote in der Bundesrepublik sowie laufende Diskussionen zum Thema "Sterbehilfe": "Diese Debatte wird die Gesellschaft weiter beschäftigen. Die CDU/CSU steht auf der Seite des Lebens, weil wir für mehr Humanität in der Gesellschaft eintreten."

Zum Schluss wandte er sich noch der politischen Konkurrenz zu und fand deutliche Worte: "Die AfD ist eine gefährliche Partei. Was will diese Partei? Was geht in den Köpfen der AfD-Anhängerschaft vor?"