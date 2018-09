Winterlingen Glasfaser für alle kostet 21 Millionen

Winterlingen. 2016 war der Zollernalbkreis dem Verbund Komm.Pakt.Net beigetreten, um in Sachen Breitbandausbau zukunftsfähig zu werden. Man hatte damals angenommen, dass die Gemeinden damit ebenfalls im Boot seien, aber später ergab eine juristische Prüfung, dass dem nicht so war. Jetzt entscheidet jede Kommunen selbst entscheiden, ob sie dabei sein will oder nicht, und mit dieser Entscheidung taten sich die Winterlinger bislang schwer – im Mai hatten sie sie vertagt.

Worum geht es? Spätestens bis 2035, so Jens Schilling vom Vorstand von Komm. Pakt.Net., soll jeder Haushalt im Zollernalbkreis über einen Glasfaseranschluss verfügen; allerdings hält sich das Interesse der auf diesem Gebiet tätigen Unternehmen in Grenzen. Deshalb ist die öffentliche Hand gefordert. Die Kommunen lassen die Glasfaser verlegen, beispielsweise im Zuge etatmäßiger Tiefbauarbeiten, Komm.Pakt.Net sucht einen Netzbetreiber. Die Infrastruktur gehört der Gemeinde, wird aber von Komm.Pakt.Net verwaltet.

Der Bund bezahlt nicht ganz die Hälfte