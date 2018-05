Winterlingen-Benzingen (bö). Überraschend viele Bürger und Freunde der Kondegruppe, waren zum Weiheakt des Wegkreuzes durch Pfarrer Nikolaus Ostrowizki gekommen. Das neue Feldkreuz, über dessen Aufstellung wir schon berichteten, steht an der Kreuzung Halden/Gauweg und wurde nun kirchlich geweiht. In einer kurzen Ansprache ging der Geistliche auf die Wirkung von Kreuzen ein, die nicht als Symbole für andere Zwecke missbraucht werden sollten. Dieses Wegkreuz möge den Menschen an diesem Standort als Ort der Stille und Anbetung dienen, sagte Ostrowizki. Der Pfarrer und danach Ortsvorsteher Ewald Hoffmann dankten den Initiatoren und den Helfern, die ihr handwerkliches Können auch im Rentenalter nicht verlernt hätten. Aus den Spenden der Hausfasnacht hätten die Konde bisher schon verschiedene Objekte in der Gemeinde gesponsert und auch dieses Wegekreuz sei ein Gewinn für die Dorfgemeinschaft, stellte der Ortsvorsteher anerkennend fest. Nach dem offiziellen Part schloss sich eine Hockete an, die durch das frühsommerliche Wetter begünstigt wurde.