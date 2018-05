Winterlingen Gesetz greift dennoch

Im Klartext heißt dass, dass der Bau von Windenergieanlagen in diesen Gebieten mit der Naturparkverordnung vereinbar ist. Eine Entscheidung über die rechtliche Zulässigkeit von Windenergieanlagen an diesen Standorten sei damit aber nicht verbunden, erklärt das Regierungspräsidium. Diese müsse in einem separaten immissionsschutzrechtlichen Verfahren überprüft werden. Die gesetzlichen Vorgaben gelten also weiterhin in dem Gebiet.