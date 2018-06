Winterlingen. Ortsbegehungen in Benzingen und Harthausen stehen auf dem Programm der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montag, 4. Juni, ab 18.30 Uhr. Treffpunkt um 18.30 Uhr ist der Parkplatz des Friedhofes Benzingen in der Kirchgasse. In Harthausen treffen sich die Räte kurz nach 19.30 Uhr am Friedhofsparkplatz.