Winterlingen Gebühren steigen

Eine Gebührenkalkulation des Büros ISW von Günther Eisele liegt der Gemeinde seit Ende Oktober vor. Auf der Grundlage dieser Kalkulation stimmten die Gemeinderäte geschlossen einem umfangreichen Beschlussvorschlag zu. Die Abwassergebühren für den Zeitraum 2019 bis 2021 wurden festgesetzt. Die Ermäßigung für die Baugebiete Riedern und Stockäcker beläuft sich auf 0,66 Euro je Quadratmeter; die zu entrichtende Gebühr beträgt dort also 0,45 Euro je Quadratmeter. Bei den Gebührenhaushalten der Abwasserbeseitigung ergaben sich in den vergangenen Jahren Überdeckungen in Höhe von 59 558 Euro, die zu gleichen Teilen für den Zeitraum von 2019 bis 2021 entlastend berücksichtigt werden. Bei den Gebührenhaushalten der Abwasserbeseitigung ergaben sich hingegen Kostenunterdeckungen in Höhe von 258 675 Euro.

Die Niederschlagswassergebühr beträgt jetzt jährlich 1,11 Euro pro Quadratmeter gebührenpflichtig versiegelter Fläche. Die Schmutzwassergebühr beläuft sich auf 2,04 Euro je Kubikmeter Abwasser.