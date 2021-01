Winterlingen Für die Sommerlinden sieht es schlecht aus

Winterlingen-Harthausen. Besorgt schaut Emil Oswald, Ortsvorsteher in Harthausen und Vorsitzender des Fördervereins 14-Nothelfer-Kapelle, auf die beiden Linden, deren mächtige Stämme nur etwa einen Meter vor der Westfassade des barocken Kirchleins mit dem Bildnis des Heiligen Christophorus empor ragen. Die beiden uralten Sommerlinden, die als eingetragene Naturdenkmale unter besonderem Schutz stehen, sind für ihn und den Förderverein zum Problemfall geworden: Die starken Wurzeln dieser Bäume gelten als wesentliche Ursache für die immer wieder auftretenden Rissbildungen an Wänden und der Decke der Kapelle am östlichen Ortsrand in Richtung Friedhof. "Es tut mir wie vielen in Harthausen von Herzen weh, wenn die beiden markanten Linden weichen müssen", versichert Oswald, doch im Kern gehe es darum, ob die beiden Bäume oder eben die Kapelle für die Nachwelt erhalten werden sollten.