Winterlingen Frohe Botschaft rausposaunen

Winterlingen. Bezirksposaunenwart Jürgen Stengel war eigens zum Gottesdienst in die evangelische Kirche Winterlingen gekommen, um dem Posaunenchor für sein Engagement zu danken, und verriet auch, was das Besondere am Posaunenchor sei: "Im Gegensatz zum Musikverein haben wir nur Blechinstrumente." Ziel der Musiker sei es, mit einem Miteinander aller Generationen vom Kindesalter an bis zu den Senioren den Gottesdienst mitzugestalten und somit die "Frohe Botschaft hinauszuposaunen". Auch Besuche in Altenheimen und im Krankenhaus gehörten zum festen Programm.

Martin Kopp wurde für seine 40-jährige Zugehörigkeit zum Posaunenchor geehrt. Seit er 13 Jahre alt ist, engagiert er sich, "von Anfang an aus Begeisterung", wie er erzählte. Als Herausforderung für die Zukunft nannte Stengel, die Menschen zu erreichen und ihnen Freude an der Musik und am Gottesdienst zu schenken.

"Was wäre das Leben ohne Musik?", fragte der Leiter des Winterlinger Posaunenchors, Stefan Kopp. Für ihn, der den Chor seit mehr als 20 Jahren leitet, sei Musik nicht mehr aus seinem Leben wegzudenken. Das gemeinsame Musizieren als Gruppe sei ein "schöner Ausgleich zum Alltag". Kopp lud Interessierte dazu ein, in seinen Chor unverbindlich hineinzuschnuppern und mitzuspielen. Der Chor brauche immer wieder Nachwuchs.