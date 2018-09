Winterlingen Fremde sind jetzt Freunde

"Es gefällt mir super hier", sagt der 17-jährige Karim aus Winterlingen. Sein Cousin Abdul, 15, wurde mit seiner Familie am anderen Ende Deutschlands in Kiel untergebracht. In den Ferien ist er zu Besuch bei seinen Verwandten im Schwabenland und spielt ebenfalls mit: "Ich mag Fußball nicht so, aber mit dieser Gruppe macht es sogar mir Spaß", betont er. Auch Jamaal, 18, aus Somalia mag es, "mit diesem Team zusammenzuspielen". Sein Mitbewohner hatte ihn mitgebracht. Dieser wiederum hatte über andere Flüchtlinge von der Gruppe erfahren. So kam es dazu, dass immer mehr Neulinge zur Gruppe hinzustießen und oft "Altgediente", etwa aufgrund von Wegzug, ersetzten oder das Team vergrößerten. Aber auch vor Ort Geborene – bunt gemischt aus allen sozialen Schichten, Berufs- und Altersgruppen – finden ihren Platz im Team, was der Gruppe besonders wichtig ist. In diesem Team ist jeder – ab dem Konfirmandenalter, aber "natürlich unabhängig der Konfession" – willkommen. Das wird auch bei der Andacht betont.

"Das Kicken macht Bock, weil jeder mitspielen darf, egal wir gut er ist"

"Das Kicken hier macht Bock, weil jeder mitspielen kann, egal wie gut er ist", sagt Jonathan aus Winterlingen. Der 21-Jährige gehört schon seit vielen Jahren zum festen Stamm der Gruppe. Er findet es wichtig, dass Flüchtlinge Teil der Gruppe sind, "da sie so Deutsche kennenlernen und integriert werden." Für den Schichtarbeiter ist die Gruppe "ein guter Ausgleich zum Alltag". Außerdem mache ihm das Kicken Spaß, "und man trifft Kumpels".

Einer dieser Kumpels ist Simon, 28, aus Albstadt. Er hebt besonders die Gemeinschaft in der Gruppe hervor: "Es sind gute Beziehungen entstanden. Dass wir danach noch einen christlichen Impuls hören und beten, freut mich." Auch Pfarrer Philippus Maier freut sich darüber, dass er "als Oldie mitspielen darf und dass wir am Ende zusammenkommen, um aus Gottes Wort zu hören".

Der 19-jährige Joasch findet, dass im "Sportkreis" "die Teamfähigkeit gesteigert" werde. "Außerdem sind die Leute nett. Man kommt mit jedem klar und es macht mega Spaß."

Dem Afghanen Mustafa geht es genauso. Er freut sich darüber, Teil der Sportgruppe zu sein. "Ich bin glücklich, durch die Fußballgruppe und allgemein in Winterlingen gute Freunde gefunden zu haben", sagt der 25-Jährige.

Bereits seit drei Jahren ist Mustafa in Deutschland und würde gerne einen Sprachkurs besuchen und arbeiten. Doch das darf er nach derzeitigem Stand im Asylverfahren nicht und ist daher geradezu zum Nichtstun verdammt. Deutsch hat er sich teilweise selbst beigebracht, sodass es zumindest zur Verständigung im Alltag ausreicht. Die Begegnung mit anderen Menschen ist für ihn unverzichtbar, um auch mental in Deutschland anzukommen. Seine Erfahrungen in Winterlingen lassen Mustafa resümieren: "Ich mag die deutsche Kultur."

Welchen Stellenwert die Gruppe für viele ihrer Mitglieder hat, zeigt die Hochzeit eines Gruppenteilnehmers: Zur Hochzeit des syrischen Fußballers waren alle Kicker eingeladen.