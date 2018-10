In der katholischen Pfarrei St. Mauritius in Harthausen engagieren sich in jedem Jahr etwa fünf bis sechs Frauen, in aller Regel über die Konfessionsgrenzen hinweg, und schmücken gemeinsam mit dem Hausmeister die Kirche für das Erntedankfest. In diesem Jahr war die gesamte Kirche miteinbezogen, und an den Kopfseiten aller Kirchenbänke wurden Blumengebinde mit Herbstblumen angebracht. Der Altarraum wurde besonders geschmückt mit alten Symbolen der bäuerlichen Arbeit. Direkt vor dem Altar hatte der Hausmeister Bernhard Weßner einen Früchteteppich gestaltet. Dieser Dank war auch das Thema des feierlichen Gottesdienstes. Foto: Gauggel