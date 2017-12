Winterlingen Fidele Gespenster geistern durch das Dorf

Die Aufführungen finden in der Festhalle in Benzingen am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, ab 14 und ab 19 Uhr, am Freitag, 29. Dezember, ab 19 Uhr und am Freitag, 5. Januar, ab 19 Uhr statt. Einlass ist abends jeweils ab 18 Uhr. Es gibt keinen Vorverkauf. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Die Geschichte spielt in einer undefinierten Zeit. Der Spielleiter Karl Späh greift auf eine bewährte Theatercrew zurück. Samantha Gaiser ist die einzige Debütantin.

Die Proben laufen seit Oktober, und die Laienspieler fiebern der ersten Vorstellung entgegen. Für Soufflieren/Maske und Technik attestieren Doris Mordan und Josef Staib.