Winterlingen. Die Feuerwehrabteilung Winterlingen trifft sich zur Hauptversammlung am Samstag, 19. Januar, um 18.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus. Auf der Tagesordnung stehen an diesem Abend Berichte, Grußworte des Kommandanten und des Bürgermeisters, Wahlen, Ehrungen, eine Vorschau sowie Wünsche und Anträge. Im Anschluss an den offiziellen Teil wird ein Essen serviert.