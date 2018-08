Winterlingen Fast wie Pflaumen

Gauggel ging der Sache nach. Es gibt tatsächlich einen blauen Kulturapfel, den "Blauen Kölner", aber der ist größer und blau auch nur die Wachsschicht auf der Schale – das Fruchtfleisch ist weißlich. Gauggels Äpfel haben dagegen – nächste Überraschung – rotes Fruchtfleisch.

Was Gauggel noch herausfand: Vor Jahren brachte ein Harthauser von einer Reise nach Miskolc im Nordosten Ungarns Pfropfreiser von Straßenbäumen mit, deren blaue Äpfel ihm dort aufgefallen waren. Er pfropfte einige Zweige auf die Unterlage eines Wildapfels in Harthausen und auf eine Tafelsorte in seinem Garten. Beide Aktionen, so Gauggel seien erfolgreich gewesen; er gehe davon aus, dass hier der Ursprung der von ihm entdeckten blauen Äpfel liege.

Die sind ganz offensichtlich Wildäpfel; das Fruchtfleisch ist herbsüß, ja sogar leicht bitter, aber genießbar. Auf dem Markt durchsetzen werden sich diese blauen Äpfel wohl trotzdem nicht.