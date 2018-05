Winterlingen Etwas Stehvermögen tat Not

Vom Bach-Choral bis "Down by the Riverside"

Kaum war das von Oliver Geiger fast flüsternd gespielte Bach-Werk "Wohl mir, dass ich Jesum habe" verhallt, erklang, vom Posaunenchor herrlich fließend gespielt, "Die Moldau" von Friedrich Smetana. Ein Höhepunkt war "Du meine Seele, singe", eine Choralkantate von Walter Rein für Gemeinde, Chor und Bläser, in der Chor, Orgel und Blasinstrumente harmonisch zusammenwirkten. Die Zuhörer wurden in "Hirte deiner Schafe", ein neueres Lied von Thomas Riegler, eingebunden, das Gebet und Segen vorausging.

Zum Schluss intonierte der Posaunenchor "Down by the Riverside" und präsentierte sich dabei in einer anderen Formation – ein temperamentvoller Schluss, dem der lang anhaltende Beifall der Zuhörer folgte.