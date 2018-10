Winterlingen Es besteht Gefahr

Winterlingen (gau). So mancher Wanderer, Spaziergänger, Reiter oder Radfahrer wird in den kommenden Wochen bis weit in den Herbst hinein immer wieder auf Warnungen stoßen, dass Waldwege gesperrt sind und nicht betreten werden dürfen. Diese Banner sind notwendig und wichtig um Passanten zu schützen. Die gefährliche Waldarbeit kann zu schweren Unfällen führen, wenn man sich nicht daran hält.