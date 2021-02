Winterlingen Erst Dennetle und dann Likör

Aber die Benzinger Germanen wären weder echte Benzinger noch echte Germanen, wenn sie in einer solchen Lage einfach klein beigäben: Die "Backhaus-Dennetle" waren am "Schmotzige" ein voller Erfolg; fast 1200 gelangten per Lieferservice coronagerecht zu ihren Bestellern, und dem Gebäck ließen die Narren am Samstag den "Fasnetsgruß aus der Tüte" folgen. Pandemiebedingt ging die Tütenübergabe als Drive-in-Event auf dem Schulhof und vor dem Rathaus über die Bühne, und zwar so, dass die Abholer bei der Entgegennahme den Wagen nicht verlassen mussten. Die Tüten enthielten neben närrischem Dekomaterial ein Likörchen zum Aufwärmen für die Erwachsenen, denn auch in Benzingen war es zwar sonnig, aber "echt saukalt", wie man immer wieder vernehmen konnte. An die Kinder war natürlich auch gedacht; für sie waren die Süßigkeiten, die bunten Luftballons und das Konfetti bestimmt.