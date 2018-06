Winterlingen Erfrischung im kühlen Nass – rein biologisch

Für Juan Garcia Segura ist es die erste Saison in der Gemeinde. Zuvor war er mehrere Jahre Betriebsleiter im "badkap" in Albstadt. In Winterlingen hat es ihm gleich gefallen: "Ich bin hier jetzt schon daheim", sagt der gebürtige Katalane aus der Nähe von Barcelona.

Er ist stolz auf das Naturfreibad mit einer Wasserfläche von rund 10 000 Quadratmetern, das zu einem der schönsten der Schwäbischen Alb zählt. Er weiß, warum viele Besucher das Bad darin schätzen, auch wenn einmal Blütenstaub auf der Oberfläche schwebt – Natur pur eben. "Viele kommen, die kein Chlor vertragen." Im Winterlinger Bad ist alles biologisch, einmal pro Monat von Amts wegen getestet. Darum darf die Wassertemperatur auch 25 Grad nicht übersteigen, weil sich sonst unliebsame Organismen ausbreiten würden. Zur Eröffnung am Freitag hatte das Badewasser 22 Grad – mehr als in früheren Jahren, Dank des heißen Mais.

Dennoch reicht der reine Schwimmspaß gerade den Kindern nicht immer aus, weswegen neue Spielgeräte gekauft wurden, um darauf im Wasser zu klettern, zu hüpfen und zu toben.