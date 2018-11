Winterlingen Elterntreff: teuer und unentbehrlich zugleich

Gut ausgerüstet sei der Treff inzwischen, die Eltern kämen gerne, berichtete Susanne Kopp. Doch das Angebot habt seinen Preis. Dennoch will die Gemeinde den Elterntreff auch im nächsten Jahr erhalten.

Nicht nur die Eltern – überwiegend Mütter – fühlten sich im kunterbunten Elterntreff wohl. Auch die Kinder hätten viel Freude an den Nachmittagen, berichtete Kopp. "Neue Mütter werden offen und freundlich aufgenommen, es ist keine abgeschlossene Gruppe", erklärte sie. Gingen die Mütter zurück in den Beruf, seien sie allerdings seltener anwesend. Kopp stellte verschiedene Themenveranstaltungen vor, die 2018 stattgefunden haben, und ergänzte ihren Bericht um einen kurzen Ausblick.

Neben den Ergebnissen aus dem Zwischenbericht hatte der Gemeinderat aber noch andere Aspekte des Elterntreffs auf der Tagesordnung: Die Vereinbarung mit dem Erzbischöflichen Kinderheim Haus Nazareth wurde bisher jeweils auf die Dauer von einem Jahr geschlossen, so dass das Projekt am 31. Dezember 2018 enden würde. Als beliebtes und niederschwelliges Gesprächs-, Kontakt- und Informationsangebot für junge Eltern möchte Winterlingen das Projekt jedoch auch 2019 weiterführen. An den Kosten in Höhe von bisher 9000 Euro bezahlt der Landkreis 3500 Euro. Von der Gemeinde müssen daher die verbleibenden 5500 Euro finanziert werden. Zudem übernimmt Winterlingen die Kosten für die Ausstattung des Treffs und die laufenden Bewirtschaftungskosten.