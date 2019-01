Winterlingen Einstimmig "Ja" zum Windpark

Mit einem so schnellen und einstimmigen "Ja" zum geplanten Windpark Winterlingen hatten die Zuschauer in der Sitzung des Gemeinderats Winterlingen wohl nicht gerechnet: Ohne auf die kritischen Fragen und teils ungeklärten Sachverhalte einzugehen, die erst in der vergangenen Woche zu Diskussionen in den Nachbargemeinden Bitz und Neufra diskutiert worden waren, und nach nur einer kurzen Nachfrage hat das Gremium das umstrittene Bauvorhaben durchgewunken.