Winterlingen Einsatz gegen Streit auf dem Schulhof

Die Schüler sind in jeder großen Pause – zwei gibt es an der Schule am Tag – im Einsatz nach einem Plan, der für jeden in der Woche vier Dienste vorsieht. Dabei sind sie immer zu zweit unterwegs. "Vorhin haben welche miteinander gerangelt", erzählt Leona. Angst, dazwischen zu gehen, hat die Neunjährige nicht: "Nein, es macht Spaß, die Streitenden auseinander zu bringen. Wenn man etwas zu denen sagt, dann hören die auf." Damit die "Pausenengel" und ihre ehrenamtliche Arbeit auch bekannt sind an der Schule, sind die Teilnehmer am Projekt noch einmal durch alle Klassen gegangen und haben sich vorgestellt, vor allem bei den Erstklässlern. Zudem haben sie ein Plakat gestaltet, das sie in der Schule aufhängen wollen: mit den Fotos der aktuellen Pausenengeln. Bei ihrem Einsatz tragen sie eine blaue Weste und haben einen Ausweis dabei.