Winterlingen. Auf ihrer Pilgerreise ins Heilige Land haben Irma Oswald und Wilfried Maier viele Eindrücke in Bildern festgehalten. Diese zeigen sie bei ihrem Vortrag am Freitag, 2. März, ab 17 Uhr im Winterlinger Weltladen. Dabei erzählen sie von ihren Erlebnissen in einem tief gespaltenen und doch so wunderbaren Land mit einer Jahrtausende alten Geschichte. Im Anschluss werden kleine orientalische Köstlichkeiten serviert. Der Eintritt ist frei, die Veranstalter bitten um eine Spende. Anmeldungen sind per E-Mail unter weltladenwinterlingen@t-on line.de oder telefonisch unter 07434/31 60 31 möglich.