Winterlingen Ein wenig Fasnetsflair im Ort

Winterlingen-Harthausen. Dass in diesem Jahr die Straßenfasnet bedingt durch die Coronapandemie ausfällt, sieht man dem Ort gar nicht an. Helfer der Harthauser Vetterzunft haben die Straßen närrisch geschmückt. Beginnend bei der Vetterfigur im Park in der Ortsmitte vorbei an der Kirche und weiter zwischen Kindergarten und der Grundschule bis zur Festhalle hängen seit einigen Tagen die Fasnetsbändel in den Farben der Vetterzunft, rot und gelb.