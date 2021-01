Winterlingen Ein Symbol der Gemeinsamkeit am Wegrand

Winterlingen-Benzingen. In christlichen Ländern haben die Menschen seit jeher in der Feldflur, an Wegen oder an markanten Punkten in der Landschaft, Kreuze aus Holz oder Stein aufgestellt – als Segenszeichen für die Einheimischen, die sie bei ihrer Feldarbeit vor Augen hatten, wie auch für die Reisenden, die an ihnen vorübergingen. Viele dieser Kreuze sind im Lauf der Zeit verschwunden oder durch Wind und Wetter beschädigt worden. Nicht so in Benzingen: Dort gibt es, Blättringen inbegriffen, noch insgesamt 18 solcher Kreuze – und nun ist im Gewann Ried zwischen Benzingen und Winterlingen ein weiteres hinzugekommen.