Winterlingen Ein rekordverdächtiges Gebäude steht in Harthausen

Mehrere weitere Häuser im Ort mit weniger Nestanlagen wurden mit der Schwalben-Plakette ebenfalls ausgezeichnet. Schlechter sieht die Lage bei den etwas größeren Rauchschwalben aus, die nur in Ställen mit Tieren oder in Scheunen brüten. Dazu will die Vogelschutzgruppe um Karl-Otto Gauggel in der nächsten Brutsaison ebenfalls eine Sichtung vornehmen. Da jedoch nur noch fünf landwirtschaftliche Betriebe mit Rindern vorhanden sind, befürchten die Vogelfreunde einen dramatischen Einbruch im Bestand.

Gerhard Pfaff jedenfalls wird die Plakette "Schwalbenfreundliches Haus" als Zeichen seiner Verbundenheit mit den Schwalben an der Fassade gut sichtbar anbringen und damit auch andere ermuntern, die Mehlschwalben an ihren Häusern zu dulden. Übrigens ist es möglich, über den Nabu Albstadt Kunstnester für Mehlschwalben zu erwerben, um sie unter den Dachvorsprüngen zu befestigen. Erfahrungen zeigen, dass diese Ersatznester gerne angenommen werden.