Winterlingen Ein komischer Vogel

Niemand weiß, wem der Vogel gehört, wem er vielleicht entflogen ist oder wer ihn vor dem Urlaub, was niemand wirklich hofft, einfach ausgesetzt hat. Nach verschiedenen Recherchen handelt es sich offenbar um einen Weißohrturako aus dem südlichen Afrika. Mehrere aktuelle Fotos existieren von dem Tier, aufgenommen in den Gärten am Eschenweg.

Seit fast zwei Monaten pendelt der große exotische Vogel mit einer Länge von rund 40 Zentimetern im Harthauser Eschenweg inmitten eines Wohngebietes fast täglich zwischen den dortigen Gärten hin und her. Alle, die ihn zu Gesicht bekommen haben, sind fasziniert von seiner Eleganz und Schönheit.

Seine Brust ist leuchtend grün, seine Flanken dunkelblau und der Schwanz schwarz. Der Federschopf auf dem Scheitel, den er immer wieder mal aufstellt, ist grün und der relativ kurze Schnabel leuchtend rot. Im Flug zeigt er herrlich rote Federspitzen an den Flügelfedern.