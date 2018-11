Winterlingen Ein Jugendtraum geht in Erfüllung

Albstadt/Winterlingen-Benzingen. Manchmal muss man warten können – viele Jahre lang hatten Lebensplanung, Beruf und Familie Vorfahrt vor den Jugendträumen, doch inzwischen sind die beiden Söhne erwachsen, das Haus gebaut, die berufliche Existenz in Albstadt sicher – da kann man schon einmal über Kürläufe nachdenken.

So setzte sich Rainer Gaiser an den Rechner, sah sich im Internet an, was der "DAV Summit Club" zu bieten hatte, und wurde fündig: Umrundung des Annapurna-Massivs in 16 Tagen, Ausblicke auf gleich drei Achttausender, nämlich Annapurna, Dhaulagiri und Manaslu, Einblicke in die tibetische und nepalesische Kultur – das war es, was er sich vorgestellt hatte. Vom Jugendtraum unterschied sich das Konzept nur in einem Punkt: Der junge Rainer Gaiser war auf seiner imaginären Himalaya-Reise zu Fuß unterwegs gewesen. Mountainbikes waren damals noch kein Thema.

Das hat sich geändert, auch in Nepal. Der Annapurna-Circuit hat sich mittlerweile etabliert; anders als die Pioniere, die ihre Bikes noch auf einem Großteil der Wege schieben und tragen mussten, können die Radtouristen von heute tatsächlich die meiste Zeit fahren – die Strecken sind besser ausgebaut als früher. Gewiss, die körperlichen Anforderungen haben es in sich, und nach seiner Ankunft in Nepal fand sich Rainer Gaiser prompt in einer zwölfköpfigen Biker-Gruppe wieder, der unter anderem ein mehrfacher deutscher Ü-50-Meister und ein mehrfacher Ironman-Teilnehmer angehörten.