Winterlingen Ein Jahr mit einigen sehr belastenden Einsätzen

Erfreulicheres konnte Schriftführer Bernd Schley vermelden, etwa dass die Blutspendebereitschaft der Harthauser nach wie hoch sei: 186 Blutkonserven kamen bei den beiden Terminen des Jahres 2018 zusammen. Wie von Schatzmeisterin Edith Hatzfeld zu erfahren war, ist auch die Kassenlage gut – maßgeblich dazu beigetragen haben der DRK-Tag in der Festhalle und die Haus- und Straßensammlung. Jugendleiterin Andrea Steinmann gab zwei Neuaufnahmen im Jugendbereich zu Protokoll und wies auf den Einsatz der Jugendlichen hinter den Kulissen der Blutspendetermine hin. Ein Höhepunkt war der Tag der Jugendrotkreuzler mit der Übernachtung im Bereitschaftsraum als Abschluss.

Ortsvorsteher Emil Oswald übermittelte die Grüße und den Dank von Winterlingens Bürgermeister Michael Maier an die Bereitschaft und die Aktiven in ihrem Vorstand. Anschließend ehrte die stellvertretende Kreisvorsitzenden Helga Krajka langjährige Mitglieder: Sei 45 Jahren gehört Erwin Wessner dem Ortsverein an, seit 40 Jahren Josef Pfaff, seit 30 Jahren Holger Lorrain und Joachim Rick, seit 25 Jahre Bettina Küssner, seit 15 Jahren Martin Rieger und seit zehn Jahren Erwin Sessler. Je eine Urkunde und ein Geschenk waren der Dank dafür.

Von den drei 2018 in den Ortsverein eingetretenen Mitgliedern war Lea Schnick anwesend; sie wurde mit großem Applaus und Blumen in der DRK-Familie willkommen geheißen. Den Schlusspunkt setzten Grußworte des Harthauser Feuerwehrkommandanten Bernd Schley – seine Abteilung und die DRK-Bereitschaft haben 2018 eine gemeinsame Übung veranstaltet – und von den Vertretern der DRK-Ortsvereine Winterlingen und Straßberg.