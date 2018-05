Winterlingen Ein bisschen mehr "Girlsday"

Die Grundschulgruppen werden an allen drei Grundschulen der Gemeinde von 14 bis 15.30 Uhr angeboten. Montags in Harthausen, mittwochs in Winterlingen, am Freitag in Benzingen. Die Kinder können dort gemeinsam spielen, basteln und sich je nach Wetterlage bewegen. Die Angebote orientieren sich dabei am Jahreslauf. Zwischen fünf und 18 Jungen und Mädchen nahmen teil.

Während die Gruppe in Harthausen stets sehr gut besucht sei, schwankten die Zahlen in Winterlingen, erklärte die Sozialarbeiterin. In Benzingen seien die Besucherzahlen eher niedrig und zudem leicht rückläufig.

Einbrecher klauen eine Spielekonsole und Süßigkeiten

Die Ferienspiele im September standen unter dem Motto "Insulapolis": Unter Leitung von Carolin Praster entdeckten die Kinder auf ihrer fantastischen Reise durch den Ort "Feuerkrieger", "Wächter" und andere hilfreiche Bewohner. Insgesamt nahmen 74 Kinder teil, betreut von zehn Ehrenamtlichen. Auch 14 künftige Erstklässler nutzten die Gelegenheit, die Sommerferien unterhaltsam zu gestalten. Der gemeinsame Ausflug führte 2017 in den Wild- und Freizeitpark nach Allensbach.

Zentrale der Ferienspiele war wegen der Umbauarbeiten die Turnhalle, wo es auch Mittagessen gab. Der Wermutstropfen: Bei einem Einbruch wurden Geld, Süßigkeiten, Getränke und Inventar wie die Playstation-Konsole gestohlen.

An der Ferienbetreuung in den Herbst-, Faschings-, Oster- und Pfingstferien nahmen jeweils zwischen 20 und 50 Kinder teil: Sie backten, bastelten einen Tischkicker aus Schuhkartons, werkelten und trieben Sport.

Gemeinderätin Sabine Froemel gab am Ende von Wingerters Bericht ihrer Verwunderung Ausdruck: Sie sei erstaunt darüber, dass die Jugendarbeit in den Jungen- und Mädchengruppen nicht über das übliche Geschlechterklischee hinausgehe. "Könnte man den Mädchen nicht auch Angebote jenseits von Backen, Zumba und Kosmetik machen? Und warum erschöpft sich die Betreuung der Jungs in Fußballspielen?", hakte sie nach. "Wir fragen die Mädchen. Der Wunsch ist oft nach Nähen und Backen", erklärte Wingerter. Sie räumte aber ein, dass es möglicherweise sinnvoll sein könnte, Angebote nach dem Vorbild des "Girlsday" zu machen.

Mit Blick auf die männlichen Teilnehmer erklärte sie, dass im Jugendtreff auch gemeinsam mit den Jungs gekocht werde. "Die Jungengruppe selbst ist mehr zum Auspowern da."