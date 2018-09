Winterlingen Echter Kartoffelsalat muss schwätza

Dass es die Maultasche auf der ganzen Welt gibt, würden Ravioli bis hin zur Frühlingsrolle beweisen.

Die waschechte Schwäbin Ruth Sauter aus Ebingen weiß, dank des früheren Kochunterrichts bei ihrer Oma und Tante, dass der "Aidepfelsalat schwätza" muss. Im Klartext: Wenn man ihn aus der Schüssel holt, muss er so nass sein, dass man ihn hört. Dazu verliest Altmann das Originalrezept. Als sich Sauter als "Kiehnle-Kochbuch-Besitzerin" outet, ist Altmann so entzückt, dass er ihr sogleich eine CD schenkt.

Bleibt vom Kartoffelsalat etwas übrig, könne man tags darauf, so zitiert Altmann aus dem Kiehnle-Kochbuch, "Saure Kartoffelblättchen" machen, landläufig als "Saure Rädle" bekannt. Eine weitere Idee aus dem Publikum sei "Kartoffelsalat in der Nudelsuppe".

Altmann schafft die Quadratur des Kreises, indem er das Publikum einbezieht, indem er historisches und kulturelles Wissen und Begebenheiten auftischt und anhand von Speisen die weltweite Verbindung der Völker zelebriert. All das teilweise Verschüttete serviert er in netten Anekdoten und sorgt so für großes Staunen und lachende Gesichter.

Wie groß der Einfluss der Franzosen auf die deutsche Sprache ist, zeigt der Song "Gugombersalat-Blues": der einfache Gurkensalat und viele Begriffe, die in der Alltagssprache benutzt werden – Portemonnaie, Chaise oder die Kellerettel, was Uhr bedeutet – muteten so schwäbisch an und stammten doch vom Französischen ab.

Beim Song "Zwetschga ra do" war es kein Leichtes zu unterscheiden, ob es sich nun um Schwäbisch oder Chinesisch handelt, so übereinstimmend war die Klangfarbe. Die Zugabe, die Dehnbarkeit des Begriffs "neulich" und das Lied "I muss so naidig bamba" sorgte für anhaltenden Applaus.

Für Entlastung des K3-Teams sorgte die Albvereins-Ortsgruppe und übernahm sämtliche Arbeiten. Um Ton und Technik kümmerte sich Basil Schaudt.