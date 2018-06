Winterlingen (are). Winterlingen reagiert auf den Wunsch vieler Eltern, weitere Betreuungsmöglichkeiten für Über-Dreijährige zu schaffen. Bürgermeister Michael Maier gab in seiner jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt, dass das Gremium in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen hat, zum 1. September drei zusätzliche pädagogische Fachkräfte mit je 19,5 Stunden einzustellen. Sie sollen das Betreuungsangebot in der neuen Halbtagsgruppe, die im ehemaligen Schwesternwohnheim im Steigleweg eingerichtet wird, sichern. Betreut würden Kinder zwischen drei Jahren und dem Schuleintritt, erfuhren die Räte. "Die Plätze sind stark nachgefragt, genau wie die Ganztagesbetreuung in der integrativen Kindertagesstätte Friedrichstraße", berichtete Hauptamtsleiter Ludwig Maag und versicherte, dass die Gemeinde, um den Bedarf der Eltern zu decken, ihr Betreuungsangebot fortlaufend anpasse. Das Ganztagesangebot soll aber weiterhin in der Kindertagesstätte Friedrichstraße konzentriert werden.