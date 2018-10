Winterlingen Dramatische Zahlen

Winterlingen-Harthausen. Anlass für die Aktion der Vogelschutzgruppe war die Beobachtung der Landwirte im Ort, dass seit einigen Jahren vor allem bei den Rauchschwalben ein rapider Rückgang festzustellen ist. In Harthausen wurden daher alle Schwalbennester gezählt. Das Ergebnis der Auszählung liegt nun vor.

Einige Bewohner der Häuser mit Schwalben wurden zudem nach auffälligen Veränderungen im Schwalbenbestand befragt, was interessante, mitunter auch tragische Schwalbengeschichten offenbarte. So berichtete Paul Kromer in der Hauptstraße 20, dass zwei seiner drei Mehlschalbennester an der Fassade zur Straße mehr als 40 Jahre alt seien, jährlich von den Mehlschalben bis zum heutigen Tag genutzt. Kromer will das Schwalbenleben "ungestört beobachten".

So eine große Toleranz findet man nicht überall. Eine tragische Erfahrung mit ihren Mehlschwalben über ihrem Küchenfenster machte eine ältere Dame in der Höllgasse. Eines Tages war es mit dem Schwalbenfrieden vorbei. Zwei Paare stritten sich um das Nest, obwohl direkt daneben ein zweites leerstand. Das Ergebnis: Das neue Paar verlor nach der Eroberung des Nestes das Interesse an dieser Behausung, verschwand wieder und die beiden Nester blieben in diesem Jahr verwaist.