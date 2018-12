Winterlingen Dieser Christbaum ist überragend

Viele Jahre war der Harthauser Christbaum von der Gemeinde im Park aufgestellt worden. Seit diesem Jahr jedoch leuchtet der Baum an anderer Stelle und er ist vor allem viel größer. Die Idee für einen Standortwechsel kam bei einem Gespräch über die Sanierung beziehungsweise Neugestaltung des Harthauser Kirchvorplatzes auf, an dem neben der politischen Gemeinde, vertreten durch Bürgermeister Michael Maier, Ortsvorsteher Emil Oswald, und Bauamtsleiter Frank Maier auch die Vertreter der Seelsorgeeinheit Straßberg-Veringen, Pfarrer Hubert Freier, die Pfarrgemeindesratsvorsitzende Rosa Endriß sowie die örtlichen Vertreter im Pfarrgemeinderat anwesend waren. In diesem Zusammenhang kam der Wunsch der Harthauser Pfarrgemeinderatsmitglieder auf die Tagesordnung, den Weihnachtsbaum künftig auf dem Kirchplatz zu platzieren.

Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Ortschaftsrat wurde diesem Wunsch grünes Licht erteilt. Nachdem der Ortschaftsrat diesem "Umzug" des Baumes mit deutlicher Mehrheit zugestimmt hatte, erstrahlt er seit einigen Wochen allabendlich zwischen Kirche, Kindergarten und der Grundschule, allerdings in mehr als doppelter Höhe als bisher.

Dort ist in etlichen Jahrzehnten eine mächtige Fichte gewachsen, die sich völlig frei stehend zu einem idealen und absolut beeindruckenden Festbaum entwickeln konnte. Im Wipfelbereich in einer Höhe von rund 20 Metern hat die Natur zwar keine Kugeln angebracht, aber die dort üppig hängenden Zapfen geben dem Baum zusammen mit der grandiosen und weit sichtbaren Beleuchtung eine sehr besondere Ausstrahlung.