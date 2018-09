Winterlingen Die Zusammenarbeit ist gesichert

Winterlingen. Über die Vertragsverlängerung mit der KBF hat der Gemeinderat Winterlingen in seiner jüngsten Sitzung lebhaft diskutiert – und ist zu dem Ergebnis gekommen, die Betriebskosten der integrativen Kita in der Friedrichstraße in deutlich höherem Umfang zu übernehmen. Im Vorfeld hatte die KBF den Vertrag zum August 2019 gekündigt. Unter der Voraussetzung, dass die Gemeinde die Kosten ohne Unterstützung der KBF schultert, ist sie jedoch bereit, weiter zusammenzuarbeiten.

Bisher deckte die Gemeinde den gesetzlichen Mindestsatz von 63 Prozent der Betriebsausgaben. Zusätzlich gewährte sie eine Förderung in Höhe von 50 Prozent jener Kosten, die nach Abzug des Mindestzuschusses von 63 Prozent, der Elternbeiträge und weiterer Einnahmen offen bleibt. Solche weiteren Einnahmen sind etwa staatliche Zuschüsse des Regierungspräsidiums zu Personal- und Sachkosten. Im vergangenen Jahr waren das immerhin 103 000 Euro, welche die Kita aufgrund ihres integrativen Konzepts erhält.

Die verbleibenden Kosten nach Abzug dessen, was die Gemeinde leistete, und aller Zuschüsse und Einnahmen zahlte bislang die KBF. Sie hält das jedoch nicht länger für sachgerecht, denn anderorts muss sie sich nicht an den Kosten beteiligen. Bürgermeister Michael Maier erklärte das Problem der KBF: "Diese 100 000 Euro bekommt die Gemeinde dadurch, dass die KBF vor Ort ist. Obwohl sie uns also diesen Zuschuss generiert, musste sie anschließend noch zusätzlich Geld beitragen."