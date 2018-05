Winterlingen Die Zahl der Ausleihen steigt ständig

Winterlingen. Bihler wies unter anderem darauf hin, dass in den vergangenen vier Jahren der Bestand der Gemeindebücherei Winterlingen gewachsen und erneuert worden sei. Die Entleihungen seien im gleichen Zeitraum kontinuierlich angestiegen, und zwar deutlich: Wurden 2014 rund 16 000 Medien entliehen, so waren es 2017 gut doppelt so viele: Mehr als 28 000 Ausleihvorgänge wurden registriert.

Derzeit verfügt die Gemeindebücherei Wintelingen über 13 829 Medien – den größten Teil daran machen die Kinder- und Jugendbücher mit fast 6100 Exemplaren aus; es folgen Sachbücher für Erwachsene mit mehr als 2500 Exemplaren. Doch auch die schöne Literatur hat laut Bihler ihren Platz: Mehr als 2100 Romane und Lyrikbände können ausgeliehen werden; hinzu kommen CDs, DVDs, Spiele und Zeitschriften.

2017 hat die Bücherei 2311 Medien neu angeschafft und knapp 800 aussortiert. 28 242 Ausleihvorgänge wurden vermerkt, fast 3200 mehr als 2016. Mit Abstand die meisten entfielen auf Kinder- und Jugendbücher; häufig entliehen wurden CDs, DVDs und Spiele – allerdings nicht so oft 2016. Stefan Bihler führt dies auf einen Wandel von Mediennutzungsverhalten und Lesegewohnheiten zurück – Streaming-Dienste und digitale Geräte erobern immer mehr Marktanteile.