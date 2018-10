Winterlingen Die schöne Welt der Musicals

In eine andere Zeit führte die Jugendgruppe der Turnerinnen mit dem "High School Musical" und einem ebenso beeindruckenden Auftritt. Weiter ging es nach Mexiko: Das Mädchen Soy Luna ist ganz verrückt danach, Rollschuh zu laufen. Mit ihren Mitläufern rauschte sie über die Bühne. Mit der Zumba-Gruppe und dem Musical "Fame" ging es dann schweißtreibend weiter.

In den Ring mit "Rocky" stiegen Thilo und Thomas. Die Jedermänner-Gruppe wärmte sich mit Werner Arns zunächst ordentlich auf, ehe sich Rocky Thomas Balboa und Apollo Thilo Creed einen Boxkampf über die volle Distanz lieferten. Letztlich behielt – wie im Musical und Film – Rocky die Oberhand und sicherte sich den Weltmeistertitel.

Mit "We Will Rock You", interpretiert von den Jugendlichen der Turnabteilung, steuerte der Abend seinem Ende zu und die Vorstandsriege läutete mit der "Rocky Horror Picture Show" den schwungvollen Schluss des Abends ein.

Das große Finale bestritten alle Akteure und wurden für ihren großen Einsatz mit lang anhaltendem Applaus des begeisterten Publikums belohnt. Das wollte die Halle aber noch lange nicht verlassen, und so klang der Abend in gemütlicher Runde aus.