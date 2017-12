Winterlingen Die Neue ist doch eine Altbekannte

Winterlingen. Jennifer Wingerter übernahm die Aufgaben von Sarah Wimmer und Saskia Klein und ist jetzt sowohl im Jugendtreff wie an den Winterlinger Schulen im Einsatz. Drei Monate Familienhilfe, drei Monate in der Jugendarbeit in Burladingen – ansonsten war die gebürtige Benzingerin bisher ausschließlich in Winterlingen beruflich aktiv.

Als feste Größe im Team des Haus Nazareth ist sie deshalb gar nicht so neu im Betrieb, wie es den Anschein hat. Nachdem Sarah Wimmer zum Oktober dieses Jahres in ihre Stuttgarter Heimat zurückkehrte und Saskia Klein komplett nach Straßberg abbeordert wurde, war für Wingerter mehr als genug zu tun. Von Klein hat sie die Aufgaben der Schulsozialarbeit an der Realschule übernommen, außerdem den Stellenanteil von Wimmer an der Grund- und Werkrealschule und im Jugendtreff. Gleichzeitig mit ihr ist Laura Bracke als Kollegin in der Offenen Jugendarbeit eingestiegen; sie leitet am Freitag den Jugendtreff und kümmert sich um die Mädchenarbeit.

Als ihre besonderen Herzensprojekte bezeichnet Wingerter die Pausenengel-AG in der Winterlinger Grundschule: Fünf Drittklässler bildet sie zu Streitschlichtern aus. Im Januar bekommen die vier Mädchen und ihr männlicher Mitstreiter noch einen Erste-Hilfe-Kurs und eine Qualifikation als Spielleiter mit. Dann legen sie ihre Prüfung ab und unterstützen künftig ihre Mitschüler dabei, die Pausen positiv zu gestalten.