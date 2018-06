Winterlingen Die höchste Steigerung seit 18 Jahren

Winterlingen. Einen positiven Geschäftsbericht für 2017 haben die Vorstandsmitglieder Cornelia Rosenau und Willy Braun den Vertretern der Winterlinger Bank bei der Versammlung am Freitag vorgelegt. Zwar reicht die vorgeschlagene und einstimmig angenommene Dividendenausschüttung von 3,75 Prozent auf die Geschäftsanteile nicht an das Vorjahr heran, dennoch ermöglicht der Bilanzgewinn in Höhe von rund 281 000 Euro, Rücklagen und Vorsorgereserven weiter zu stärken.

Davon entfallen mit Einverständnis des Aufsichtsrats und Zustimmung der Mitglieder 135 666 Euro auf die Dividendenausschüttung, und je 70 000 Euro werden in die gesetzliche Rücklage und in andere Ergebnisrücklagen eingestellt. Die Restsumme von knapp 5200 Euro bildet der Vortrag auf die neue Jahresrechnung.

Der Jahresabschluss 2017 ist, wie Aufsichtsratsvorsitzender Ludwig Maag mitteilte, vom Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband geprüft worden. Wirtschaftsprüfer Mark Götze berichtete über das Ergebnis der Prüfung, die ohne Beanstandungen abgeschlossen wurde. Laut Rosenau und Braun ist das im Vergleich zum Vorjahr gesunde Bilanzsummenwachstum in Höhe von 5,9 Prozent auf eine weitere Erhöhung der Kundeneinlagen und ein kräftiges Kreditgeschäft zurückzuführen. Denn durch das nach wie vor positive wirtschaftliche Umfeld und die stabile Entwicklung im Geschäftsgebiet habe die Winterlinger Bank die Kreditvergabe schwerpunktmäßig im Firmenkundengeschäft ausgeweitet. Aber auch das Ratenkreditgeschäft sei gestiegen. "Mit Ratenkrediten und einem Volumen von 1,1 Millionen Euro war dies der höchste Wert", sagte Rosenau. Der Trend 2018 sei ungebrochen.