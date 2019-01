Winterlingen Die Harthauser Halle wird umfangreich energetisch saniert

Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet Hägnau werden mit etwa 33 000 Euro zu Buche schlagen. Aufwendungen in Höhe von ca. 30 000 Euro fallen für einen Neuanstrich der Nothelferkapelle an.

Erfreut zeigte sich das Gremium darüber, dass das Budget für die Teilgemeinde von 4500 auf 6000 Euro pro Jahr erhöht werden wird.

Bei Aussprache, die sich der Haushaltsvorstellung anschloss, standen die Straßensanierungen, die Investitionen in der Mehrzweckhalle sowie die Fortführung der Wohnbauförderung für Bauherren und die ins Auge gefasste Erweiterung des Heimatmuseums im Mittelpunkt.

Eine längere Diskussion entwickelte sich über die Bestuhlungspläne in der Mehrzweckhalle, von denen derzeit nur zwei genehmigte Versionen in der Halle aushängen. Sowohl der Bürgermeister als auch der Ortsvorsteher wiesen mit Nachdruck darauf hin, sich zur Sicherheit bei öffentlichen Veranstaltungen unbedingt an die Versammlungsstättenverordnung und an die vorhandenen Pläne zu halten. In Abstimmung mit der zuständigen Kreisbehörde für den Brandschutz sollen Anträge für weitere Bestuhlungsmöglichkeiten gestellt werden.

Ortsvorsteher Emil Oswald stellte abschließend fest, dass fast alle Wünsche aus der Antragsliste im Haushalt berücksichtigt wurden. Von den Räten wurde der Haushalt einstimmig angenommen. Zur endgültigen Wirksamkeit wird das Zahlenwerk nun dem Gemeinderat zur Verabschiedung vorgelegt.