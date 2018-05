Winterlingen Die Grenze des Machbaren ist erreicht

Winterlingen. An der Grund- und Werkrealschule (GHWRS) Winterlingen und der Realschule Winterlingen ist seit dem laufenden Schuljahr Jennifer Wingerter für die Schulsozialarbeit verantwortlich. Die Sozialarbeiterin teilte in ihrem Bericht mit, dass zwar an der GHWRS die Einzelbetreuung weggefallen, der Unterstützungsbedarf an der Realschule aber stark gestiegen sei. "Wir zeigen dafür mehr Präsenz auf dem Schulhof und bieten auch Projekte an, so dass die Schüler eher auf die Fachkräfte zukommen", erklärte Wingerter.

An der GHWRS sei der Wunsch nach Projekten mit ganzen Schulklassen groß gewesen. Diese seien erfolgreich verlaufen, berichtete die Sozialarbeiterin. Es gab Erlebnispädagogikprojekte und Sozialtrainingseinheiten. Die Klassenräte seien ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt gewesen. "Im Bereich der Grundschule war die Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit sehr positiv und wird immer besser", berichtete Wingerter. Der Kontakt zu den Schülern sei auch im Jugendtreff möglich, wo es Raum gebe, auf einer anderen Ebene Persönliches zu besprechen.

An der Realschule, so Wingerter weiter, sei der Bedarf an Sozialtraining und Projekten gestiegen. Die Klassenstufe fünf werde besonders eng begleitet, auch durch die Weiterführung des Klassenrats. In den Klassen sechs bis acht fand wöchentlich eine Kooperation statt. Die Neuntklässler nahmen an einem mehrwöchigen Sozialtraining teil. Streitschlichter wurden ausgebildet und der Klassenrat in einigen Klassen eingeführt.