Winterlingen Die Gemeinde wächst weiter

Winterlingen. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Bauplätzen hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Erweiterung des Baugebiets Riedern beschlossen. Alle erschlossenen Bauplätze sind verkauft oder fest reserviert, die Nachfrage ist aber ungebrochen hoch. Erfreulich für die Gemeinde. Deshalb soll dem durch die Neuausweisung zusätzlicher Bauplätze Rechnung getragen werden. Die Gemeinde kann also auch in den kommenden Monaten und Jahren wachsen.