Winterlingen "Die bekommt man nicht einfach so"

Winterlingen. 1985 hatte Viktor Rieber der Gemeinde neben einer größeren Geldsumme zum Ausbau der Begegnungsstätte auch den nach ihm benannten Pokal gestiftet. Seitdem ehrt Winterlingen alljährlich seine besten Einzelsportler. In den vergangenen Jahren war der Pokal stets an den Sieger der Bundesjugendspiele gegangen, was laut Bürgermeister Michael Maier daran lag, dass die Vereine der Gemeinde nicht die Namen ihre erfolgreichen Sportler mitteilen und ohnehin nicht wenige Winterlinger für auswärtige Vereine antreten.

In diesem Jahr verfuhr man ebenso; ausgezeichnet wurde Tim Abt, der Beste der Bundesjugendspiele 2018. Tim Abt, der die zehnte Klasse der Realschule Winterlingen besucht, hatte 1601 Punkten erzielt und den Zweitplatzierten damit um mehr als 300 Punkte distanziert. Außer dem Pokal überreichte ihm der Bürgermeister noch einen Gutschein über 50 Euro für Sportbedarf.

Sebastian Lang, der Träger der Sportmedaille in Gold, wurde für seine Leistungen im Ju-Jutsu geehrt: Der Aktive des Albstädter Budo-Clubs wurde im vergangenen Jahr Süddeutscher Meister in der U15-Kategorie und belegte bei den deutschen Schülermeisterschaften in Delmenhorst den dritten Platz. Früher hat Lang auch Fußball gespielt; heute konzentriert er sich auf Ju-Jutsu und Tennis – offensichtlich mit Erfolg. Auch er wurde mit einem Gutschein bedacht. "Sie reihen sich in eine Top-Riege ein", kommentierte Bürgermeister Michael Maier; "die goldene Sportmedaille bekommt man nicht einfach so." Andy Witzemann, der momentan Besuch aus den USA hat und deshalb verhindert war, soll seine Medaille bei anderer Gelegenheit erhalten.