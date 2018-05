Winterlingen Die Bagger rücken demnächst an

So wollen die Albstadtwerke ihr Stromnetz ausbauen und erneuern, was bedeutet, dass im Ort Straßen und Gehwege aufgebaggert werden, "die im guten Zustand sind", wie Ortsvorsteher Ewald Hoffmann bedauert. "Das ist nicht schön." Im Zuge dieser Arbeiten wird die Gemeinde Leerrohre verlegen, um damit die Möglichkeit zu schaffen, diese mit Glasfaserkabeln zu bestücken, um so das digitale Netz auszubauen. Die Maßnahme der Albstadtwerke soll die Stromversorgung sichern.

Die Runde durch den Ort begann "In der Bize" an der Turn- und Festhalle, wo ein Stück gepflastert werden soll. Weiter spazierten die Ortschaftsräte durch die Straßen "In der Gass" und die Blättringer Straße bis zur Einmündung der Hohenzollernstraße, wo es in Leerrohren bis zur Station geht. Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen.

Besichtigt hat das Gremium zudem den Oberen und den Unteren Haldenweg. Die beiden landwirtschaftlich genutzten Feldwege sind zu sanieren, wie der Obmann für die Landwirte, Rudolf Späh, betonte. Das Wasser hat die Fahrbahnen ausgeschwemmt. Jetzt sind Material einzubringen und die Ränder sauber zu machen. Dafür ist ein Budget in Höhe von 2500 Euro vorhanden. Die Wege sollen ein Profil erhalten, damit das Wasser abläuft.