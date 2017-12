Winterlingen-Harthausen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag lädt die Laienspielgruppe Harthausen zum traditionellen Weihnachtstheater ein. Als Unterhaltung für Klein und Groß steht dieses Jahr das Märchen "Des Kaisers neue Kleider" nach Hans Christian Andersen auf dem Programm. Der Kaiser braucht neue Kleider und heuert dafür zwei ganz besondere Schneider an, die aus sehr wertvollen Stoffen die schönsten Kleider schneidern sollen. Er investiert sehr viel Gold in seine neuen Kleider, jedoch angeblich können nur die, die ihres Amtes würdig sind die Kleider sehen. Das Volk allerdings wundert sich, dass sein König plötzlich nackt herumläuft... Aufgeführt wird das Stück am Dienstag, 26. Dezember, in der Festhalle Harthausen/Scher. Die erste Vorstellung ist um 15 Uhr und die zweite Vorstellung ist um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt für Erwachsene sieben Euro und für Kinder fünf.