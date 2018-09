Winterlingen Der Oscar geht diesmal an alle

Winterlingen. "Und der Oscar geht an…" – ja, an wen? An alle Kinder, die eine Woche lang an den Freizeitangeboten der Ferienspiele in Winterlingen, Benzingen und Harthausen teilgenommen haben. Zwar bekamen sie keine goldenen Statuetten überreicht, aber immerhin Medaillen um den Hals gehängt.

Aber natürlich erst ganz zum Schluss – ehe sie die verdienten Preise entgegen nahmen, mussten sie erst den zur "Wintywood-Oscarverleihung" erschienenen Eltern und Großeltern zeigen, was sie in der vergangenen Woche getan und gelernt haben.

Die Kleinsten machten den Anfang. Kino war das große Thema dieser Ferienspiele; die künftigen Erst- und Zweitklässler tauchten mit Nemo, dem Clownfisch, und seinen Freunden in den Pazifischen Ozean hinab und führten mit selbst gebastelten Fischhüten auf den Köpfen vor, was passiert, wenn zehn kleine Fische einem großen Hai begegnen. Wie nicht anders zu erwarten, ist der Hai auf einmal ziemlich fett – doch dann muss er sich übergeben und siehe da: Zehn kleine Fische sind wieder da.